Следователи СК возбудили уголовное дело по факту гибели посетителя сауны в результате поражения электрическим током.

По данным следствия, в Волжском районе была действующая сауна с электрической печью с котлом отопления. За денежные средства желающим предоставляли помещение для отдыха. В ноябре заведение посетила компания молодых людей.

Утро один из отдыхающих выходил из парной и внезапно упал без признаков жизни. Товарищи вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть 24-летнего парня.

Согласно судмедэкспертизе, саратовец погиб в результате удара током.

Сейчас следователь устанавливают обстоятельства случившегося и проводят допрос персонала. Также оборудование сауны будет исследовано в рамках проведения технической экспертизы.