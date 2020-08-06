Житель Аркадакского района признан виновным в совершении убийства 46-летнего мужчины, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Ранее информационный портал «Новости Саратова» сообщал, что 29 января 2020 года в селе Семеновка Аркадакского района Саратовской области было обнаружено тело 46-летнего мужчины.

Позже стали известны подробности убийства и пойман подозреваемый. Несколько ранее, в ночь с 5 на 6 декабря 2019 года, 23-летний житель села Семеновка заглянул в гости к 46-летнему односельчанину. Мужчины начали непринужденное общение, попивая алкоголь. В ходе застолья хозяин дома начал сквернословить в адрес матери гостя. Оскорбленный парень попросил перестать произносить его такие неприятные слова, но мужчину это не остановило. Разозлившись, гость схватил со стола нож и четыре раза нанес им удары по шее хозяина жилища.

Парень попытался спрятать тело погибшего, завалив его вещами. Тело пролежало до 29 января, пока его не обнаружила сестра погибшего.

Тем временем злоумышленник скрылся в другом регионе. Позже парня доставили из Ростовской области прямиком к следователям, обвинив его в убийстве. Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил парня к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.