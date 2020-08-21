Вчера, 20 августа, в полицию поступило заявление от 47-летней женщины о неизвестном, ограбившем магазин в Новоузенске.

Заявительница сообщила, что в торговую точку на улице Карла Маркса ворвался вооруженный кухонным ножом мужчина и открыто похитил из кассы четыре тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 23-летнего подозреваемого, ранее судимого за угон. Парень сознался в содеянном, у него изъяли 1,1 тысячи рублей, нож и пачку сигарет.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.