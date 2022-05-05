Накануне, 4 мая, в Ленинском районе Саратова в ДТП пострадали две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавинспекции.

По словам ведомства, на улице Чехова столкнулись две иномарки. Управлявший «Ford Focus» 18-летний водитель врезался в остановившуюся на красный сигнал светофора иномарку «Volkswagen Polo», за рулем которой находился 31-летний мужчина.

В результате столкновения пострадали две женщины, сидящие на пассажирских местах в «Фольксвагене». Врачи госпитализировали их в больницу.