19-летний житель Заводского района Саратова осужден за угрозы причинению вреда в отношении полицейского при исполнении, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Молодой человек хотел проучить свою девушку, которая, по его мнению, слишком много пила. Для этого он позвонил в полицию и сообщил, что у нее украли телефон, после чего отправился спать.

После этого, 4 января, парень находился в одной из квартир на улице Расковой, куда пришли сотрудники полиции для проверки по заявлению о краже телефона. Мужчина сообщил, что телефон уже найден, но на просьбу пройти к месту жительства девушки с целью это проверить, ответил отказом.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек взял с кухни нож и начал с угрозами направляться к полицейскому. Сотрудник полиции был вынужден покинуть квартиру.

После случившегося на саратовца завели уголовное дело. С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.