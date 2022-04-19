Во Фрунзенском районе Саратова у работника службы доставки украли велосипед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

По словам ведомства, 26-летний курьер оставил «стального коня» возле офиса на Университетской. Он пояснил, что транспортное средство стоит 19,2 тысяч рублей и принадлежит организации.

Позже в отдел полиции доставили 27-летнего местного жителя, ранее привлекаемого к уголовной ответственности. Он признал вину и рассказал, что сдал велосипед в комиссионный магазин.

Его оставили под подпиской о невыезде.