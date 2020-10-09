Сегодня, 9 октября, еще двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 37-летнего мужчины, который почувствовал общую слабость, кашель, повышенную температуру. Он пил жаропонижающие, антибактериальные препараты. На третьи сутки заболевания обратился к участковому врачу, по рекомендации медика стал пить антибактериальную терапию. На четвертый день заболевания в связи с ухудшением самочувствия его госпитализировали в ковидный госпиталь. Несмотря на проводимую комплексную интенсивную терапию, у него нарастала дыхательная, церебральная, сердечно-сосудистая недостаточность. Комплексной интенсивной терапией спасти его не удалось.

Мужчина провел 12 суток в стационаре, неделю на неинвазивной ИВЛ, сутки на инвазивной ИВЛ.

Болезнь не победил и 72-летний мужчина, который поступил в стационар на шестые сутки заболевания. У него развилась полисегментарная серозно-гнойная пневмония, кардиомиопатия, острая почечная, сердечно-сосудистая недостаточность. Он провел восемь суток в стационаре, семь на ИВЛ.

Страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологией желудочно-кишечного тракта.

Число жертв коронавируса в Саратовской области достигло 120.