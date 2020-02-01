В Саратове ищут 23-летнюю Ксению Зайцеву, ушедшую из дома вчера, 31 января. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Девушка пропала в пятницу вечером. Ее рост — 150 сантиметров. Она – худощавого телосложения, с длинными заплетенными в косу русыми волосами и голубыми глазами. Ксения Зайцева может носить очки.

В момент исчезновения девушка была одета в темно-серое кашемировое пальто с капюшоном, синюю толстовку с капюшоном, голубые джинсы, черные полуботинки на высоком каблуке и темно-коричневые вязаные шапку и шарф. С собой к нее может маленький бежевый рюкзак.

Розыск Ксении Зайцевой координирует Людмила — +7-937-224-06-60. Также информацию о девушке можно сообщить по телефонам +7-800-700-54-552, или 112.

Напомним, в Саратове со вчерашнего дня ищут 13-летнюю Ирину Михайлову.