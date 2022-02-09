В полицию обратился житель Энгельса с заявлением о пропаже с его кредитной карты около 16 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Мужчина рассказал, что некоторое время назад банком ему была одобрена кредитная карта. Карту он привязал к номеру телефона, используя личный кабинет, но саму ее из банка не забирал, не активировал и кредитными средствами не пользовался. В прошлом году он поменял номер телефона, сменив сим-карту, про карту совсем забыл, а недавно на электронную почту стали приходить сообщения о задолженности по кредитке.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отдел полиции доставлена 18-летняя жительница Вольского района. У полицейских есть основания полагать, что девушка оформила у оператора мобильной связи сим карту и обнаружила, что к номеру телефона привязана карта.

Сообщать об этом она никуда не стала, а деньги перевела на свой счет. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.