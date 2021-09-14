В Саратове получить высшее образование в творческой сфере молодым людям станет проще. С 2022 года планируется сохранять отсрочку от армии выпускникам колледжей искусств при поступлении в вуз.

Отметим, в регионе работают крупные профессиональные образовательные учреждения сферы культуры — областной колледж искусств и художественное училище имени Боголюбова. В них обучаются свыше двух тысяч студентов. Диплом о среднем образовании ежегодно получают более 350 специалистов. Готовят студентов по направлениям — музыка, балет, живопись и дизайн, цирковое и театральное искусство.

С инициативой сохранить отсрочку от армии для творческой молодежи выступила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

— Поправка могла бы начать действовать уже со следующего года. Предложение поступило от ряда творческих университетов и оркестров. Очевидно, что год без интенсивных музыкальных занятий может губительно сказаться на навыках молодого человека, — отметила она.

Как считают эксперты, это будет способствовать росту числа молодых специалистов творческих профессий, сохранению и популяризации культурных ценностей в России.