Более 2,2 тысячи молодых мам пройдут переобучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Женщины, находящиеся в декретном отпуске или воспитывающие дошкольников, стали самыми активными участниками государственной программы, которая адресована различным категориям граждан. Всего в апреле около 4 тысяч человек приступают к обучению на базе Президентской академии.

Высокий интерес молодых мам к переобучению сохраняется с прошлого года, это отмечают все федеральные операторы проекта. Уже второй год подряд они становятся самыми активными пользователями госпрограммы и на базе Президентской академии. За первый месяц со старта программы подали заявку на переобучение в РАНХиГС, прошли профориентацию в Центрах занятости по месту жительства и приступают к занятиям по выбранной специальности более 1,5 тысячи молодых мам, находящихся в декрете или отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, а также более 700 женщин, не состоящих в трудовых отношениях и воспитывающих дошкольников.

«Чаще всего женщины с детьми выбирают у нас такие направления, как дизайн и мультимедиа, менеджмент и финансы. Проходить обучение они могут в родном регионе, в том числе в очно-заочном или дистанционном формате, что немаловажно при наличии маленького ребёнка», – сообщил заместитель руководителя рабочей группы программы «Содействие занятости» в РАНХиГС Олег Кондратенко. По его словам, активнее всего к новым знаниям стремятся жительницы Москвы (более 130 заявок) и Санкт-Петербурга (более 115 заявок), за ними следуют молодые мамы из Московской области и Ставропольского края (около 100 заявок в каждом регионе), а также Новосибирской области (более 50 заявок).

В РАНХиГС также отмечают, что всего к обучению по госпрограмме на базе Президентской академии уже приступили или приступят до конца апреля свыше 4 тысяч человек. Кроме «мамочек» к наиболее активным категориям граждан, подавшим заявки, относятся представители старшего поколения — люди 50+. Наплыв слушателей ожидается и в связи с тем, что в этом году в программу включены отдельные категории молодёжи до 35 лет, в том числе не нашедшие работу после армии, окончания вуза или техникума, а также находящиеся под риском увольнения.

«Стоит отметить, что набор образовательных программ в каждом регионе свой — он разработан с учётом потребностей местных работодателей. То есть мы обучаем ровно по тем специальностям, по которым есть кадровый запрос у бизнеса и предприятий бюджетной сферы. Задачей проекта является трудоустройство не менее 75% граждан, прошедших переобучение. Сюда входит как сохранение текущей занятости, так и поиск нового места работы, получение статуса самозанятого или открытие ИП», – поясняет Олег Кондратенко.

РАНХиГС в Саратове представляет Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина, который также приступил к реализации дополнительных профессиональных программ в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Уже сейчас идёт набор на обучение по программам повышения квалификации «Управление рисками в системе экономической безопасности компании», «Цифровая трансформация и цифровая экономика», «Основы управления проектами», «Продвинутый EXCEL: работа с отчётностью и бюджетами» и профессиональной переподготовки «Проектный менеджмент», «Предпринимательство», «Библиотечно-информационная деятельность». Подробнее с перечнем осуществляемых образовательных программ, а также процессом регистрации на обучение можно ознакомиться на сайте Института (piu.ranepa.ru) в разделе «Дополнительное образование».

Президентская академия является одним из трёх федеральных операторов программы бесплатного профессионального обучения, которая реализуется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службой по труду и занятости в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В 2022 году на базе РАНХиГС и её партнёрских образовательных учреждений пройдут обучение не менее 115 тысяч граждан по всей стране, относящихся к категориям, определённым Постановлением Правительства РФ от 18.03.2022 № 409. У Президентской академии в реализации проекта задействованы 12 институтов и 44 региональных филиала, а также более 80 партнёрских образовательных организаций.

По информации Минтруда России, на данный момент поступило более 35 тысяч заявок на обучение у всех трёх федеральных операторов. По данным Роструда, россиянам, испытывающим трудности в поиске работы, сейчас доступно более 36 тысяч бесплатных образовательных программ по более чем 200 различным направлениям.