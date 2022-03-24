Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о расширенной поддержке государством молодых предпринимателей. Такую информацию опубликовали в телеграм-канале «Время Саратовское Z».

По словам политика, граждане до 25 лет, решившие открыть свое дело, получат грант от 100 до 500 тысяч рублей.

Он уточнил, что средства смогут получить как индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий.

— У молодежи всегда много свежих и полезных идей, и государственная поддержка станет хорошим подспорьем для их реализации и будущих успехов, – отметил глава правительства.