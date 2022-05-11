Школьники из Вольского района приняли участие в раскопках на месте Сталинградской битвы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Саратовской области.

Как уточнили в ведомстве, школьники из села Белогорное и их руководители прибыли в поселок Кузьмичи Волгоградской области.

— Останки трех бойцов Советской Армии обнаружили наши кадеты. Считаем их настоящими патриотами, которые не словами, а делами подтверждают любовь и уважение к своей стране, ее гражданам и ее истории, — отметил руководитель кадетских классов школы села Белогорное Анатолий Мухин.