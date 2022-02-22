В Ленинском районе сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в грабеже. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД Саратова.

На днях в отдел полиции обратился 38-летний житель города. Он сообщил, что в подземном переходе на 3-ей Дачной неизвестные избили его, после чего украли мобильный и 3,5 тысяч рублей наличными.

Через некоторое время сотрудники полиции поймали ранее судимого безработного 21-летнего саратовца и его 19-летнего знакомого, у которого еще не было проблем с законом. Оба признали вину.

По данному случаю заведено уголовное дело. Один нарушитель задержан, а его молодой товарищ пока отпущен под подписку о невыезде.