Молодые специалисты Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий

комплекс НК «Роснефть») провели экологическую акцию «Чистый лес» и

очистили от мусора сосновый бор, расположенный на берегу Волги вблизи

предприятия.

Акция «Чистый лес» прошла в рамках всероссийского субботника «Зеленая

Россия». Цель проекта: объединение всех слоев граждан общей идеей

сбережения природы, возрождение родных традиций, экологическое и

патриотическое воспитание.

Это уже двенадцатая экологическая инициатива, реализованная работниками

Саратовского НПЗ в этом году. Площадь леса, очищенного от мусора,

составила около 1 га.

Анна Краснощекова, молодой специалист Саратовского НПЗ:

— Молодые специалисты Саратовского НПЗ – постоянные участники

экологических акций, проводимых на предприятии. В ближайшее время мы

планируем провести акцию «Чистый берег» по уборке песчаной косы в

поселке Увек. Сейчас по инициативе молодых специалистов на предприятии

проводится акция «Батарейки, сдавайтесь!». На проходных предприятия

установлены специальные контейнеры. До конца года планируется собрать и

передать на утилизацию более 100 кг батареек. Также недавно стартовала еще

одна акция по сбору пластиковых крышек.

Сотрудники Саратовского НПЗ продолжат принимать участие в

благоустройстве и озеленении территории Заводского района.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая

часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на

достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на

окружающую среду и экологичности производства. Для этого реализуется ряд

комплексных программ по сохранению и восстановлению природных

ресурсов. В 2020 году была разработана и утверждена Концепция

экологического развития – 2030, которая определяет основные принципы

природоохранной деятельности Компании и будет способствовать

достижению национальных экологических целей Российской Федерации до

2030 года.