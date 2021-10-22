Молодые специалисты Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий
комплекс НК «Роснефть») провели экологическую акцию «Чистый лес» и
очистили от мусора сосновый бор, расположенный на берегу Волги вблизи
предприятия.
Акция «Чистый лес» прошла в рамках всероссийского субботника «Зеленая
Россия». Цель проекта: объединение всех слоев граждан общей идеей
сбережения природы, возрождение родных традиций, экологическое и
патриотическое воспитание.
Это уже двенадцатая экологическая инициатива, реализованная работниками
Саратовского НПЗ в этом году. Площадь леса, очищенного от мусора,
составила около 1 га.
Анна Краснощекова, молодой специалист Саратовского НПЗ:
— Молодые специалисты Саратовского НПЗ – постоянные участники
экологических акций, проводимых на предприятии. В ближайшее время мы
планируем провести акцию «Чистый берег» по уборке песчаной косы в
поселке Увек. Сейчас по инициативе молодых специалистов на предприятии
проводится акция «Батарейки, сдавайтесь!». На проходных предприятия
установлены специальные контейнеры. До конца года планируется собрать и
передать на утилизацию более 100 кг батареек. Также недавно стартовала еще
одна акция по сбору пластиковых крышек.
Сотрудники Саратовского НПЗ продолжат принимать участие в
благоустройстве и озеленении территории Заводского района.
Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая
часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на
достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на
окружающую среду и экологичности производства. Для этого реализуется ряд
комплексных программ по сохранению и восстановлению природных
ресурсов. В 2020 году была разработана и утверждена Концепция
экологического развития – 2030, которая определяет основные принципы
природоохранной деятельности Компании и будет способствовать
достижению национальных экологических целей Российской Федерации до
2030 года.