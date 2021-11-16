Молодые специалисты Саратовского НПЗ, входящего в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», провели экологическую акцию «Чистый берег». Они навели порядок в популярном месте отдыха горожан летом — на волжской косе в поселке Увек Заводского района.

Такие экологические субботники проходят ежегодно во всех регионах страны в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». На Саратовском НПЗ акция проводится с 2010 года. Это уже вторая акция по уборке волжского берега, проведенная молодыми специалистами в этом году. Первая состоялась весной.

На субботнике использовалась специальная техника предприятия. С 7,5 тысяч квадратных метров береговой линии молодые специалисты предприятия собрали 10 кубических метров оставленного людьми и намытого рекой мусора. Работники завода в четырнадцатый раз в этом году проводят мероприятие, направленное на улучшение экологии.

Сохранение окружающей среды – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть» и ее дочерних Обществ. Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства, реализуя ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

«Роснефть» является участником Глобального договора ООН и руководствуется целями ООН в области устойчивого развития, а также национальными экологическими задачами Российской Федерации на период до 2030 года. Компания разработала Концепцию экологического развития – 2030, которая, наравне с Планом по углеродному менеджменту до 2035 года, стала ключевым элементом долгосрочной экологической повестки.

Молодые специалисты активно участвуют во всех экологических мероприятиях Саратовского НПЗ. Ежегодно проводятся акции «Чистый лес», «Чистый берег», «Чистый парк» по уборке территорий Заводского района Саратова. Работники завода высаживают кустарники и деревья, выпускают в Волгу мальков ценных пород рыб, а в рамках экоакций «Чистый воздух» и «Чистая вода» ведут мониторинг качества воздуха и родниковой воды в городе. На заводе проводятся акции «Батарейки, сдавайтесь!» и «Водорослям крышка» по сбору отработанных элементов питания и пластиковых крышек. В 2021 году молодые специалисты стали участниками плоггинг-забега в парке имени С.М. Кирова. Работники завода пробежали 5 километров и за 30 минут отведенного им времени собрали более 300 килограмм бытового мусора. Результат этой спортивно-экологической акции – чистый парк и хорошее настроение участников.