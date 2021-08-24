Молодые саженцы на улицах Белоглинской и Заулошнова в Саратове подверглись варварской обрезке.

Службы благоустройства явно перестарались, обкорнав маленькие вязы вдоль ограды до «скелета» , — сообщили в соцсети Facebook экологи-общественники.

Саратовцы назвали такой подход к благоустройству ещё одной демонстрацией невежества и некомпетентности городских «благоустроителей».

«Конечно, вязы стригут и формируют из них зелёные изгороди… Но именно «зелёные»!!! А тут блин не оставили ни листочка…» — написал в паблике «Говорит Саратов» общественник Андрей Пинчук.

Фото: соцсети