Молодым ветеринарам, отправляющимся работать после вуза в Саратовскую область, хотят доплачивать по 320 тысяч единовременно. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает аграрный комитет областной думы.

Ранее выплаты полагались только предприятиям, занятым выпуском сельхозпродукции.

Сейчас 320 тысяч рублей предлагают молодым специалистам с высшим образованием, а выпускники техникумов будут получать по 150 тысяч. На определение с работой в районе выпускникам дается 6 месяцев.

Напомним, сегодня в учреждениях ветеринарии только 5% мест занимают молодые специалисты.