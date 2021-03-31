Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, министерство по делам территориальных образований Саратовской области, Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области» приглашает студентов, магистрантов и обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Саратовской области принять участие в региональном конкурсе работ «Нам здесь жить: молодёжь и местное самоуправление».

Конкурс проходит по следующим направлениям: написание эссе «Мой муниципалитет – 2030»; разработка социальной рекламы, направленной на популяризацию институтов местного самоуправления и привлечение населения к участию в осуществлении местного самоуправления; создание видеоролика, посвящённого своему муниципальному образованию, развитию в нём местного самоуправления и участию молодёжи в осуществлении местного самоуправления; разработка проектной идеи, направленной на решение различных вопросов осуществления местного самоуправления с привлечением молодёжи.

Приглашая к участию в конкурсе, доцент кафедры государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС Максим Мокеев отметил: «Мы совместно с министерством и Ассоциацией модернизировали формат традиционного конкурса, и надеемся, что благодаря новой проектной номинации сможем аккумулировать и распространить идеи, направленные на решение вопросов местного значения и развитие муниципальных образований с использованием потенциала молодёжи».

Работы принимаются до 5 апреля 2021 года по электронной почте.

С Положением о конкурсе и информационным письмом Вы можете ознакомиться на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в разделе «Анонсы».