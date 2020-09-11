В правительстве Саратовской области состоялось заседание Совета по вопросам добровольчества.

Открыл мероприятие заместитель председателя правительства Саратовской области — министр труда и социальной защиты области Сергей Наумов. Он рассказал о важности сохранения потенциала молодёжи региона и создания условий для его всестороннего развития путём оказания комплексной поддержки.

На Совете было отмечено, что в 2020 году наиболее значимыми достижениями молодёжи в сфере развития добровольчества стали: участие в реализации Всероссийского проекта взаимопомощи «#МыВместе!», участие в работе Всероссийского общественного корпуса

«Волонтёры Конституции» на территории Саратовской области и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса волонтёрских инициатив «Доброволец России – 2020». О проекте «#Мы вместе!» участникам заседания рассказала студент Президентской академии, руководитель Саратовского отделения «Молодёжка ОНФ» Юлия Титова.

Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев выразил готовность обсуждать и поддерживать среди молодежи региона развитие всех направлений добровольчества.

В завершение мероприятия начальник управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова получила Благодарственное письмо от министерства молодёжной политики и спорта Саратовской области за оказанную помощь в реализации общественного проекта Приволжского федерального округа «Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга – 2020».

— В настоящее время добровольческие инициативы молодёжи важны в разных направлениях общественной жизни — это и волонтёры, и сохранение исторической памяти и, конечно, поддержка населения в период пандемии. Студенты Поволжского института управления РАНХиГС принимают активное участие во всех направлениях. Именно поэтому представители Президентской академии смогли подготовить и удачно защитить рекордное количество своих инициатив на Молодёжном форуме «iВолга». Это результат системной и командной работы, — подчеркнула Анна Попова.

Напомним, что по результатам двух грантовых конкурсов форума «iВолга» студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС получили поддержку на реализацию своих проектов на общую сумму более миллиона рублей рублей.