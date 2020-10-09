Конкурс бизнес-проектов «Мое первое дело» — уникальный инструмент для содействия развитию молодёжного предпринимательства в Саратовской области, включающий в себя программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства у студентов.

Студенты Поволжского института управления РАНХиГС приняли активное участие в конкурсе. По решению Экспертного совета на заключительном этапе проекты студентов Президентской академии вошли в число призёров по следующим номинациям: «ART», «Социальное проектирование», «Просто бизнес» и «Интернет-проектирование».

— Изначально наш проект «Творческая лаборатория «Loveушка» рассматривался с точки зрения социальной инициативы, но на конкурсе экспертное сообщество ставило акцент на коммерциализации идеи, что заложило новый вектор для развития и огромное поле для размышлений.Я очень рад, что на сегодняшний день в Саратовской области создается большое количество площадок для развития студенческих инициатив, начиная от мечты и заканчивая её реализацией. Особенно важно отметить вклад Президентской академии, чьи студенты всегда обладают возможностью получить качественную теоретическую базу об основах проектной деятельности и оформлении проектной заявки, могут стать частью команды единомышленников или организовать собственную, стремятся принять участие в грантовых конкурсах и получить поддержку на реализацию собственной идеи, — подчеркнул призер конкурса в номинации «ART», студент ПИУ РАНХиГС Максим Ризин.

Конкурс проводится Ассоциацией молодых предпринимателей в рамках образовательного проекта для студентов «Своё дело» при поддержке Фонда президентских грантов.