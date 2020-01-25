Женщина госпитализирована в результате столкновения автомобилей в Балакове Саратовской области, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

По официальным сообщениям, сегодня, 25 января, в 10:20 на улице Вокзальная произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и Nissan. В результате ДТП за медицинской помощью обратилась пассажирка отечественной легковушки.

Чуть позже в социальных сетях появилась видеозапись момента столкновения. Видно, как японская машина сначала не пропускает пешеходов на «зебре», а затем «влетает» в «десятку».