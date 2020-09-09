Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в селе Балтай из-за нарушения правил безопасности при строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Общество с ограниченной ответсвенностью проводило капремонт в многоквартирном двухэтажном доме села Балтай. По договору подрядчик должен был утеплить потолки.

Работу на высоте начал 24-летний молодой человек, не имеющий квалификации для этого, как и средств защиты. В итоге 26 июня около 20:30 мужчина сорвался с крыши дома, упал на бетонный козырек крыльца, а потом на асфальт перед подъездом.

Бригада скорой помощи госпитализировала его, через час потерпевший скончался в больнице.

Согласно заключению эксперта он скончался из-за закрытой тупой черепно-мозговой травмы с переломами костей свода и основания черепа.

Расследование продолжается.

