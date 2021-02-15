Завтра, 16 февраля, энгельсские школьники не пойдут на уроки из-за морозов. Об этом сообщили в районной администрации.

Речь идет об учащихся со второго по одиннадцатый класс включительно.

Педагогические коллективы работают по графику.

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