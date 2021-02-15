Домой Рубрики Новости Саратова Мороз стал причиной отмены занятий в энгельсских школах РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Мороз стал причиной отмены занятий в энгельсских школах По Новости Саратова - 15.02.2021 169 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 16 февраля, энгельсские школьники не пойдут на уроки из-за морозов. Об этом сообщили в районной администрации. Речь идет об учащихся со второго по одиннадцатый класс включительно. Педагогические коллективы работают по графику. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Рецидивист из Ершова угнал чужой ВАЗ Пострадавшие от угарного газа саратовцы не имели договора с газовиками Отменены уроки у младшеклассников в Балаковском районе ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Рецидивист из Ершова угнал чужой ВАЗ Новости Саратова - 15.02.2021 0 Полиция поймала подозреваемого в угоне 29-летнего рецидивиста из Ершова. Об этом сообщили в областном ГУ МВД. Уехать на чужой машине у него не получилось, потому... Пострадавшие от угарного газа саратовцы не имели договора с газовиками 15.02.2021 Отменены уроки у младшеклассников в Балаковском районе 15.02.2021 Жительница Саратова ответит в суде за попытку убить своих дочерей 15.02.2021 Панков: Набережная Вольска станет визитной карточкой города 15.02.2021