В Саратовской области на этой неделе ожидаются морозы. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Прогнозируется погода с похолоданием до -23 градусов.

Столбик термометра опустится с 21 декабря. Ночью до -18, а днем до -8.

Самые ожесточенные морозы будут в нескольких районах региона — по ночам до выходных.

Поэтому с прогулками по заснеженным улицам придется повременить — многие горожане в соцсетях отметили, что областной центр уже превращается в зимнюю сказку. Улицы начинают украшать гирляндами и иллюминациями, а на главной площади уже установили елку. Она гораздо наряднее, чем в предыдущие годы — по мнению жителей.

Оттепель вернется в регион уже на выходных.