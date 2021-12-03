Жительница Саратова лишилась 5700 рублей, попавшись на удочку московского мошенника, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Орудием мошенника стал популярный сайт бесплатных объявлений, где он выставил на продажу торцевую пилу. Желая приобрести ее, женщина договорилась о сделке и перевела продавцу предоплату, после чего он перестал выходить на связь.

Женщина не получила инструмент и обратилась в полицию. Саратовский правоохранитель отправился в командировку и доставил подозреваемого в отдел полиции. Тот рассказал, что потратил деньги на личные нужды и был отпущен под подписку о невыезде.