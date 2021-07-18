Житель Саратовской области стал жертвой 36-летнего мошенника из Северска. Об этом сообщает ГУ МВД по Томской области.

Злоумышленник решил продать авто, взял с него предоплату — 100 тысяч рублей. После этого другой человек предложил ему более высокую цену и он вернул предоплату.

Когда авто уже не было, он разыскал жителя области и сообщил, что все-таки готов на сделку.

Потерпевший отправил ему 800 тысяч рублей и только потом узнал, что машиной уже владеет другой гражданин.

На злоумышленника завели уголовное дело.