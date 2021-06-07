46-летняя жительница поселка Солнечный лишилась крупной суммы денег после общения с поклонником с сайта знакомств. Об этом сообщили в городском УМВД.

Она рассказала, что познакомилась с неизвестным «Михаилом», который предложил финансовую помощь. То есть оформить на ее имя кредитную карту, которую сам будет оплачивать. Для этого собеседник попросил сообщить женщину паспортные данные, а также пароль из смс-сообщений. Позже заявительнице позвонил представитель банка, сообщивший об оформленных картах, с которых впоследствии списали 205,7 тысячи рублей, а «знакомый» перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.