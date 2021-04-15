Саратовская полиция раскрыла кражу у 64-летнего мужчины. Об этом сообщили в городском УМВД.

После встречи со своим знакомым он обнаружил, что с его счета пропало 298,8 тысячи рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 37-летний рецидивист. Выяснилось, что он взял мобильник приятеля и подключил к своему телефону услугу удаленного доступа к счету заявителя, а затем через приложение банка совершил перевод на свою карту.

Изъять похищенное не удалось, горожанин признался, что все денежные средства потратил на личные нужды. На него завели уголовное дело.

Гражданина взяли под стражу.