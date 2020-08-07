Жертвой мошенничества стала саратовская семья, все из-за желания дочери продать шкаф-купе. Об этом сообщили в городском УМВД.

Гражданка, проживающая в северной столице, разместила в интернете объявление, на которое откликнулся неизвестный. Она отметила, что отправить деньги надо ее отцу, на что покупатель ответил согласием.

Позже мужчина подключил к диалогу свою жену, которая отправила незнакомцу фото платежного средства, пообщалась с ним и зачем-то поделилась, какой код пришел ей на телефон.

В итоге гражданка лишилась свыше 25 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.