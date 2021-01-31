Жертвами мошенников стали еще двое жителей Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

26-летний житель Фрунзенского района города хотел купить йорка, он нашел объявление о бесплатной передаче щенка в добрые руки и откликнулся на него. Молодому человеку сказали, что нужно оплатить расходы за транспортировку животного. Тот перевел на абонентский номер 12,4 тысячи рублей, после чего связь с продавцом оборвалась.

Еще на удочку мошенников попала 67-летняя женщина. Она разместила объявление о продаже частного дома, с ней связался якобы покупатель и попросил номер карты для перевода задатка. Вскоре ей поступило смс об ошибочном зачислении 24 тысяч рублей и повторный звонок от неизвестных с просьбой вернуть деньги обратно. Та обналичила деньги и перевела их.

Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.