Жительница Саратова стала жертвой мошенников и потеряла 1,65 миллиона рублей, переведя деньги на «безопасный счет». Об этом сообщили в городском УМВД.

Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются похитить с ее карты крупную сумму денег. Перепугавшись, пенсионерка отправила в неизвестность 1,65 миллиона рублей через банкомат на номера телефонов, которые ей диктовали.

После этого связь с сотрудниками банка прекратилась.

Возбуждено уголовное дело.