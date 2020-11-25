Жительница Заводского района Саратова стала жертвой мошенничества. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия 23 ноября ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сказал, что на нее оформлен кредит. Для отмены операции нужно было подать заявку на займ в 160 тысяч рублей, а потом перевести деньги на безопасный счет.

Гражданка все так и сделала, после чего связь со злоумышленником оборвалась.

Она обратилась к правоохранителям, возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура региона.