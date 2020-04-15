Жительницу Саратова обманул аферист с сайта знакомств, сообщает пресс-служба городского управления внутренних дел.

53-летняя женщина познакомилась в интернете со своим ровесником по имени Ричард. Между ними завязалась романтическая переписка, в ходе которой мужчина рассказал, что живет в другой стране и для того, чтобы ему оформить документы на выезд в Саратов для встречи со своей «любовью», нужны деньги.

Окрыленная чувствами женщина сняла со своего банковского счета 41,402 тысячи рублей и отправила их Ричарду на номер телефона, который тот указал в переписке. Естественно, что пылкий иностранец из интернета к саратовчанке не приехал.

Женщина написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.