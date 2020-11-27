Саратовца признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Установлено, что мужчина пообещал человеку устроить его помощником депутата госдумы Евгения Примакова. Он уверял, что работает в престижной организации, имеет много влиятельных знакомых.

С августа по октябрь 2019 года злоумышленник выманил у потерпевшего 177 тысяч рублей, которые потратил на себя.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

По решению Волжского районного суда ему дали два года условного срока.

В настоящее время приговором Волжского районного суда города Саратова обвиняемый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2 лет условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.