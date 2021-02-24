Жертвой мошенничества стал 45-летний житель Кировского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.
Он нашел в интернете объявление об оказании услуг эротического массажа.
Гражданин позвонил по указанному номеру, ему ответила незнакомка и попросила внести предоплату — восемь тысяч рублей. После этого она сообщила, что платеж не прошел и попросила повторить перевод. Злоумышленница сообщила, что лишние финансы вернутся.
Потом на связь с ним вышел мужчина и объяснил, что средства зависли в кассовом аппарате, произошел сбой в системе.
Для возврата нужно отправиться к ближайшему банкомату и сделать несколько операций. Гражданин так и сделал, перевел на неизвестные счета 84 тысячи рублей. После этого звонивший перестал выходить на связь.
Общая сумма ущерба составила 108 тысяч рублей.