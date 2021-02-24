Жертвой мошенничества стал 45-летний житель Кировского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Он нашел в интернете объявление об оказании услуг эротического массажа.

Гражданин позвонил по указанному номеру, ему ответила незнакомка и попросила внести предоплату — восемь тысяч рублей. После этого она сообщила, что платеж не прошел и попросила повторить перевод. Злоумышленница сообщила, что лишние финансы вернутся.

Потом на связь с ним вышел мужчина и объяснил, что средства зависли в кассовом аппарате, произошел сбой в системе.

Для возврата нужно отправиться к ближайшему банкомату и сделать несколько операций. Гражданин так и сделал, перевел на неизвестные счета 84 тысячи рублей. После этого звонивший перестал выходить на связь.

Общая сумма ущерба составила 108 тысяч рублей.

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