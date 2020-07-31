Жертвой мошенничества стала 50-летняя жительница села Балтай Саратовской области. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Ей позвонил якобы мужчина, который искал персонал для работы в банковской сфере. Гражданка не удивилась этому, ведь размещала соответствующее объявление в интернете. Она хотела трудиться удаленно.

После «собеседования» женщина получила ссылку на сайт, где написала персональные данные, а также все сведения о банковской карте, якобы для перечисления зарплаты.

В итоге она лишилась шести тысяч рублей и обратилась в полицию.