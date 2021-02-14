Жертвами мошенников стали двое жителей Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

38-летний таксист получил заказ по телефону, а потом неизвестный попросил прислать номер банковской карты и код из смс для оплаты. После этого гражданин лишился 75,4 тысячи рублей.

На удочку злоумышленников попался и 29-летний житель Волжского района. Ночью он решил позвать к себе “девочек”, связался с одной из них в интернете и отправил 100 тысяч рублей.

Услугу ему не оказали, мужчина обратился к правоохранителям.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.