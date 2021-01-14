Очередными жертвами мошенничества стали два жителя Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

В два часа ночи 22-летний парень сидел в сауне и увидел объявление об услугах любви. Молодой человек позвонил по телефону, неизвестная озвучила ему стоимость услуг — 16 тысяч рублей.

После перевода юноша понял, что его обманули, и обратился в полицию.

37-летняя жительница Саратова хотела отдохнуть в феврале в Сочи, она уже подыскивала гостиницу для проживания. Она нашла объявление и связалась с представителем отеля Аркадием. Тот выслал ей банковские реквизиты, куда гражданка перевела 39,2 тысячи рублей.

Подтверждения о бронировании не последовало, а потом женщина обнаружила, что сайт заблокирован и обратилась в полицию.

Возбуждены уголовные дела.