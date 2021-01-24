В Кировский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 55-летняя жительница Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Она разместила на одном из сайтов объявление об оказании услуг сиделки. Ей позвонил неизвестный, представился военным и сказал, что нужно присмотреть за его бабушкой.

За это он пообещал заплатить пять тысяч рублей и спросил у женщины банковские реквизиты. После получения ее ответа он заявил, что случайно перевел ей деньги, попросил вернуть их обратно.

Та через банкомат отправила средства на номер, с которого звонил мужчина. Он сообщил, что деньги не дошли, нужно отправить их на другой номер.

Женщина трижды сделала это, лишившись в общей сумме 15 тысяч рублей, а потом поняла, что ее обманули и пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело.