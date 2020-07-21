Жертвой мошенников стал 36-летний житель Кировского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Он нашел сайт по разбору автозапчастей, выбрал дверь для багажника автомобиля марки Renault Duster. После беседы с продавцом и оплаты в размере 28 тысяч рублей товар так и не пришел, и по контактному номеру перестали выходить на связь.

Без 15 тысяч рублей осталась 47-летняя жительницы поселка Солнечный. Она увидела объявление о продаже велосипеда, оплатила покупку. Однако после этого ссылка в сети стала не активной, а торговая площадка оказалась не рабочей.

Возбуждены уголовные дела.