Жертвой мошенников стала 47-летняя жительница села Красная Речка Пугачевского района. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Ей позвонили неизвестные и сказали, что кто-то пытается взять на нее кредит в 260 тысяч рублей. Та забеспокоилась, что сразу же почувствовали злоумышленники. Они предложили оформить займ в 75 тысяч рублей, из которых 70 тысяч рублей гражданка перевела на безопасный счет.

Перевод стал последней темой для общения с неизвестными, после чего женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. Она не смогла сказать, зачем отправляла деньги и куда.

Полиция проводит проверку, выяснилось, что женщине звонили с петербургских номеров.