Во Фрунзенский отдел полиции Саратова с заявлением о мошенничестве обратился 75-летний местный житель. Об этом сообщили в городском УМВД.

Он сообщил, что в ноябре 2020 года приобрел через телемагазин корсет стоимостью 20 тысяч рублей.

Через месяц ему позвонили неизвестные и сообщили, что пояс радиоактивный, положена компенсация в размере 380 тысяч рублей.

Для ее получения необходимо только оплатить налог.

С января по февраль по совету неизвестных мужчина совершил несколько переводов на указанные счета на общую сумму в 615 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.