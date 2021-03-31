Очередными жертвами мошенничества стали двое саратовцев. Об этом сообщили в городском УМВД.

39-летний житель Волжского района города рассказал, что ему позвонила неизвестная, представилась сотрудником банка и сообщила, что на нее пытались оформить кредит и снять деньги. Чтобы этого не произошло, незнакомка посоветовала ему оформить кредит и попросила продиктовать данные банковской карты и код из смс-сообщения. После этого гражданин обнаружил, что с его счета списали 212 тысяч рублей.

По аналогичной схеме без денег остались 31-летний житель поселка Солнечный и 71-летняя женщина. Первый лишился 70 тысяч рублей, а вторая осталась без 96 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.