Две жительницы Кировского района Саратова стали жертвами мошенничества. Об этом сообщили в городском УМВД.

34-летняя женщина рассказала полицейским, что нашла в интернете сайт под названием «Подарки для мужчин», заказала нарды. Ей пришло сообщение от незнакомца с номером карты для оплаты покупки, однако после оплаты в пять тысяч рублей игру она так и не получила.

Сайту с подозрительным названием «Официальный компенсационный центр возврата невыплаченных средств» поверила 35-летняя женщина. Она хотела получить 280 тысяч рублей, перешла по сторонней ссылке и своими руками перевела незнакомцам почти пять тысяч рублей. Обещанных денег она не получила.

По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.