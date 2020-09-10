В прокуратуру Саратовской области поступило обращение руководителя службы безопасности из одной телекоммуникационных компании о мошенничестве и бездействии правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Заявитель отметил, что злоумышленники по договоренности с жителями Саратова и области покупали в организации дорогие телефоны и придумывали, что в гаджетах якобы есть неисправности. «Поломки» подтверждались экспертизами из аффилированных организаций.

За этим шло обращение в суд и взыскание двойной или тройной стоимости купленных телефонов.

Выяснилось, что полиция не возбуждала уголовное дело по этому поводу, с проведением проверки также никто не спешил.

По результатам оперативного совещания с участием руководства органов внутренних дел и представителей заявителя, начальнику ГУ МВД России по Саратовской области внесено требование об устранении выявленных нарушений закона, которое удовлетворено.

Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства преступления, за расследованием следит прокуратура.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here