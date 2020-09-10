В прокуратуру Саратовской области поступило обращение руководителя службы безопасности из одной телекоммуникационных компании о мошенничестве и бездействии правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Заявитель отметил, что злоумышленники по договоренности с жителями Саратова и области покупали в организации дорогие телефоны и придумывали, что в гаджетах якобы есть неисправности. «Поломки» подтверждались экспертизами из аффилированных организаций.

За этим шло обращение в суд и взыскание двойной или тройной стоимости купленных телефонов.

Выяснилось, что полиция не возбуждала уголовное дело по этому поводу, с проведением проверки также никто не спешил.

По результатам оперативного совещания с участием руководства органов внутренних дел и представителей заявителя, начальнику ГУ МВД России по Саратовской области внесено требование об устранении выявленных нарушений закона, которое удовлетворено.

Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства преступления, за расследованием следит прокуратура.