В Саратове жительница Кировского района стала жертвой мошенничества. Об этом сообщили в городском УМВД.

Ей позвонил неизвестный поздно вечером и сказал, что кто-то оформил на нее кредит в 909 тысяч рублей. Сумму нужно было срочно вернуть в банк.

Вскоре на ее счет поступили средства, которые гражданка тут же поспешила перечислить, куда ей сказали. Супруг пытался остановить женщину, но та была уверена, что раз никакой персональной информации у нее не просили, это точно не злоумышленники.

Пенсионерка отправила деньги, пришла домой и догадалась позвонить в банк. Там ей сказали, что ближайшие пять лет придется как раз погашать этот кредит, ежемесячная сумма которого превышает ее пенсию.

Тогда гражданка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.