Мошенники продолжают обманывать саратовцев и наживаться за их счет.

По информации ГУ МВД, очередной жертвой стала 24-летняя жительница Ленинского района, которой позвонил неизвестный якобы из службы безопасности банка. Он предложил обезопасить ее счет от недоброжелателей, на что согласилась доверчивая саратовчанка.

По инструкции собеседника потерпевшая продиктовала данные карты и пароли для блокировки карты. После этого с ее счета пропали 195 тысяч рублей.

Не сразу понял подвох и 28-летний мужчина. Звонивший сообщил ему, что с его карты пытаются списать средства и счет нужно срочно обезопасить. Испуганный за свои деньги мужчина продиктовал злоумышленнику персональные данные и потерял 138 тысяч рублей.

По данным фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела.