Жительница Пугачева перевела мошенникам крупную сумму денег, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По словам потерпевшей, ей позвонила неизвестная женщина, и представившись сотрудницей банка сказала, что ей полагается начисление бонусов, как постоянному клиенту. Эти бонусы якобы потом можно будет перевести в восемь тысяч рублей. Чтобы начислить их, клиентке надо было сообщить последние четыре цифры банковской карты и код на обратной стороне.

Женщина предоставила необходимую информацию, после чего с ее счета списалась сумма в 301,158 тысяч рублей.