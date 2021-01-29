Жители Саратовской области перевели мошенникам 2,3 миллиона рублей всего за одни сутки, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Жертвами аферистов стали 16 человек. Например, жительница Ртищева на одном из сайтов нашла информацию о продаже игровых приставок. Женщина решила приобрести устройство, связалась с интернет-магазином и получила от менеджера инструкцию по оплате покупки. Сославшись на технические трудности в оплате через сайт, он предложил оплатить покупку переводом денег на карту, номер которой он продиктует. Покупательница перевела 41,16 тысячи рублей, однако приставку она не получила.

Полиция просит жителей региона быть бдительнее при покупках через интернет.